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من مدينة رفح جنوب غزة (فرانس برس)

الدولة التاسعة.. اليابان تعلق تمويل الأونروا

العربية.نت - وكالات
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أعلنت اليابان مساء الأحد أنها ستعلق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنها "قلقة جداً بشأن التورط المزعوم لموظفين بالأونروا" في هجوم 7 أكتوبر، وفق فرانس برس.

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"بذل جهود دبلوماسية"

كما أضافت أنه "رداً على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حالياً بينما تجري الوكالة الأممية تحقيقاً في الأمر".

كذلك أردفت أنه "في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".

طرد وتحقيق شامل

يشار إلى أن الأونروا كانت ردت على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم.

لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.

وسارعت الولايات المتحدة إلى إعلان وقف تمويلها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، تبعها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.

فيما باتت اليابان الدولة التاسعة التي تعلق تمويل الوكالة الأممية.

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