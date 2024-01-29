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ASKOLA GAZA DESTRUCTION
منطقة عسقولة - غزة
الشرق الأوسط

حطام وركام.. العربية ترصد آثار الدمار في منطقة عسقولة بغزة

العربية.نت
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مع اقتراب الشهر الرابع للحرب في غزة على الانتهاء وسط تواصل القصف الإسرائيلي، ترصد العربية/الحدث آثار الدمار في منطقة عسقولة بالقطاع.

وفيما قدرت مصادر فلسطينية نسبة الضرر في أبنية غزة سواء بشكل كلي أو جزئي بنحو 80%، يظهر الفيديو جانباً من حطام المباني المهدمة جراء القصف، وأكوام القمامة المكدسة بالشوارع.

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وتخطت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي الـ25 ألف قتيل، فيما ارتفع عدد المصابين 62 ألفا و504، حسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة.

أما الأمم المتحدة فقدرت أن القصف الإسرائيلي المكثف في مختلف أنحاء قطاع غزة أدى إلى نزوح 1.9 مليون شخص، أو 85% من سكان القطاع، وتركز الجزء الأكبر منه في منطقة رفح.

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