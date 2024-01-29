محادثات حول أكبر صفقة أسرى.. تفاؤل أميركي إسرائيلي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى حركة حماس في غزة بناءة وواعدة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وشارك مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكغورك في سلسلة من المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية ركزت على إطلاق سراح المحتجزين والتوصل لهدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

"محادثات بناءة"

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لشبكة (سي.إن.إن) "أعتقد أن من العدل وصفها (المحادثات) بأنها بناءة... نعتقد أن هناك إطارا لاتفاق آخر بشأن الرهائن. وهذا يمكن أن يحدث فرقا فيما يتعلق بإخراج المزيد من الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات وخفض العنف فعليا".

"تسهيل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة"

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تسهيل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بعد الهجوم الدامي الذي شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على بلدات إسرائيلية.

والتقى بيرنز مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية أمس الأحد في محادثات وصفتها إسرائيل بأنها بناءة، لكنها أشارت إلى وجود فجوات كبيرة.

"جيدة للغاية"

وقال كيربي إن المناقشات التي جرت مع المسؤولين القطريين والمصريين والإسرائيليين كانت جيدة للغاية.

وأضاف "لم نتجاوز خط النهاية بعد.. لكننا نشعر بالرضا تجاه المناقشات ومسارها والوعد بإنجاز شيء قد يكون مهما للغاية".

هدنة 45 يوما

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب سيناقش اليوم الاثنين عرضا يشمل هدنة 45 يوما في غزة مقابل الإفراج عن 35 محتجزا لدى حركة حماس في مرحلة أولى.

وذكر تلفزيون (آي 24 نيوز) أن العرض الذي سيناقشه مجلس الحرب يشمل أيضا إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى حماس.

أكبر عملية تبادل محتملة

وأضاف، نقلا عن تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن إجمالي ما سيتم الإفراج عنهم من الأسرى الفلسطينيين في حال إتمام الصفقة يصل إلى ما بين 4000 إلى 5000، مشيرا إلى أن هذا سيكون أعلى رقم في تاريخ الصراع.

تدمير معظم قطاع غزة

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن الهجوم أدى إلى شن حرب إسرائيلية للقضاء على حماس، مما أدى لتدمير جزء كبير من قطاع غزة ومقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني.

وتصاعدت حدة التوتر في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوي والبري على غزة، حيث قصفت قوات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أهدافا أميركية وأهدافا أخرى في البحر الأحمر في هجمات عطلت الشحن العالمي.

وقال مسؤولون أميركيون أمس الأحد إن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 34 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون مدعومون من إيران على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا.