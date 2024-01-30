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موقع البرج 22 قرب الحدود الأردنية السورية (أسوشييتد برس)
الموقع الذي شهد الهجوم على القوات الأميركية في الأردن
الشرق الأوسط

الصين تحذر من دوامة انتقام بالشرق الأوسط بعد مقتل عسكريين أميركيين

الناطق باسم الخارجية الصينية: "نأمل بأن تبقى جميع الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط النفس"

بكين - فرانس برس
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حذّرت الصين، الثلاثاء، من "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط بعدما توعّدت الولايات المتحدة بالرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل 3 عسكريين أميركيين في قاعدة في الأردن، واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين: "نأمل أن تبقى جميع الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط النفس لتجنّب السقوط في دوامة انتقام والمزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي".

وهذه المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أميركيون في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل حوالي 4 أشهر. وأثار الهجوم مخاوف من تصعيد إضافي في النزاع.

وشددت إيران على أن لا علاقة لها بالهجوم، ونفت الاتهامات الأميركية لها بدعم الفصائل التي تقف وراء هجوم يوم الأحد على قاعدة حدودية في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية.

وقال الناطق الصيني "أخذت بكين علما بالتقارير عن سقوط ضحايا جراء الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية، وكذلك بنفي إيران علاقتها بالهجوم".

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وأكد أن "الوضع في الشرق الأوسط حاليا معقّد وحساس للغاية".

ومن جانبه، أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين، الاثنين، أن واشنطن "لا تسعى لحرب مع إيران"، مشيرا إلى أن الهجوم "يشكّل تصعيدًا ويتطلب ردًا".

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