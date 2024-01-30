الكرملين يدعو إلى تهدئة التوترات بين أميركا وإيران
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لا ترحب بأي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن التوترات في الشرق الأوسط تتصاعد، وأن هناك حاجة إلى خطوات لتهدئة المنطقة بدلا من زعزعة استقرارها، وذلك ردا عل سؤال عن ضربات أميركية محتملة على المصالح الإيرانية.
وتعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الاثنين، بأن تتخذ الولايات المتحدة "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن قواتها بعد هجوم بطائرة مسيرة في الأردن نفذه مسلحون متحالفون مع إيران، وذلك رغم تأكيد إدارة الرئيس جو بايدن أنها لا تسعى إلى حرب مع طهران.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا ترحب بأي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط.
وقال بيسكوف تعليقاً على تقارير إعلامية عن "ضربة انتقامية" أميركية : "لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة وتصعيد التوتر خاصة على خلفية احتمالات تصاعد الصراع التي نلاحظها في المنطقة".
وأضاف: "نعتقد أن المستوى العام للتوتر مثير جداً للقلق، والآن حان الوقت لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر، هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في منع المزيد من توسع الصراع، أو على الأقل الخروج من وضع الصراع القائم ووقف التصعيد بطريقة أو بأخرى، هذا أمر مهم جداً الآن".
-
باكستان.. الحكم بالسجن 10 سنوات على عمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولةالعربية ميديا
-
آتية من السودان.. أسراب الجراد تغزو الحدود المصريةتم رصد هجوم لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر بكميات هائلة تجاوزت عشرات الكيلومترات مصر
-
باكستان.. السجن 10 أعوام لعمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولةقالت حركة إنصاف التي يتزعمها عمران خان، إنها ستطعن على الحكم الصادر العرب والعالم