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الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - رويترز
الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - رويترز
الشرق الأوسط

الكرملين يدعو إلى تهدئة التوترات بين أميركا وإيران

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لا ترحب بأي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط

رويترز، تاس
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أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن التوترات في الشرق الأوسط تتصاعد، وأن هناك حاجة إلى خطوات لتهدئة المنطقة بدلا من زعزعة استقرارها، وذلك ردا عل سؤال عن ضربات أميركية محتملة على المصالح الإيرانية.

وتعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الاثنين، بأن تتخذ الولايات المتحدة "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن قواتها بعد هجوم بطائرة مسيرة في الأردن نفذه مسلحون متحالفون مع إيران، وذلك رغم تأكيد إدارة الرئيس جو بايدن أنها لا تسعى إلى حرب مع طهران.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا ترحب بأي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

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وقال بيسكوف تعليقاً على تقارير إعلامية عن "ضربة انتقامية" أميركية : "لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة وتصعيد التوتر خاصة على خلفية احتمالات تصاعد الصراع التي نلاحظها في المنطقة".

وأضاف: "نعتقد أن المستوى العام للتوتر مثير جداً للقلق، والآن حان الوقت لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر، هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في منع المزيد من توسع الصراع، أو على الأقل الخروج من وضع الصراع القائم ووقف التصعيد بطريقة أو بأخرى، هذا أمر مهم جداً الآن".

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