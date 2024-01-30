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This picture taken on January 28, 2024 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 29 shows a test-fire of the submarine-launched strategic cruise missile Pulhwasal-3-31 at an undisclosed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) /
من إطلاق صاروخ كوري شمالي - وكالات
صراع الكوريتين

بأحدث تجاربها العسكرية.. كوريا الشمالية تطلق عدداً من صواريخ كروز

أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق

العربية.نت، وكالات
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، الثلاثاء، عددا من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي في أحدث حلقة من اختبارات الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.

الزعيم الكوري الشمالي يشهد عملية الإطلاق - وكالات
الزعيم الكوري الشمالي يشهد عملية الإطلاق - وكالات

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن سيول "رصدت صواريخ كروز عدة (غير محددة) أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7:00" بالتوقيت المحلي (2200 الاثنين بتوقيت غرينتش).

وذكرت الهيئة في بيان أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة "جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة". وتابعت "نراقب أنشطة كوريا الشمالية عن كثب".

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ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلّق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. وهذا خلافا للصواريخ الباليستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

والأربعاء، أطلقت بيونغ يانغ أيضا صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات. كما أجرت اختبارا آخر الأحد وفقا لسيول.

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