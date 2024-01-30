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A screengrab shows Israeli commandos disguised as Palestinians as they entered the Ibn Sina Hospital in Jenin. (X)
عناصر القوة الإسرائيلية تنكروا لاقتحام مستشفى ابن سينا بجنين
الشرق الأوسط

بالفيديو.. كيف أحبط الجيش الإسرائيلي هجوماً مستوحى من "طوفان الأقصى"؟

شهود عيان أكدوا أن عناصر القوة الإسرائيلية دخلوا إلى الطابق الثالث من المستشفى بعدما تنكروا بزي أطباء وممرضين ورجال كبار في السن ونساء فلسطينيات

العربية.نت - وكالة انباء العالم العربي
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اقتحمت، اليوم الثلاثاء، قوة إسرائيلية مستشفى ابن سينا في جنين وقتلت ثلاثة من قادة كتائب القسام وسرايا القدس، حسب ما أفاد إعلام فلسطيني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية القول، إن الفلسطينيين الثلاثة الذين اغتالتهم قوة إسرائيلية خاصة خططوا لهجوم مستوحى من هجمات السابع من أكتوبر.

وأوضحت الهيئة أن العملية التي استغرقت عشر دقائق داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أدت لإحباط الهجوم الذي تم التخطيط له بعدما تم قتل كل من محمد جلامنة والشقيقين محمد وباسل الغزاوي.

"تنكروا بزي أطباء"

وقال شهود عيان إن أفراد القوة الإسرائيلية دخلوا إلى الطابق الثالث من المستشفى بعدما تنكروا بزي أطباء وممرضين ورجال كبار في السن ونساء فلسطينيات، ومن ثم تم قتل الفلسطينيين الثلاثة بأسلحة كاتمة للصوت.

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وبينما أكدت مصادر فلسطينية أن الشبان الثلاثة كانوا مصابين في وقت سابق ويتلقون العلاج في المستشفى، نقلت هيئة البث عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الثلاثة كانوا يختبئون داخل المستشفى استعدادا لتنفيذ الهجوم المرتقب في الوقت المناسب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن جلامنة انخرط مؤخرا في أنشطة عسكرية بما في ذلك نقل الأسلحة والذخائر وكان على اتصال مع قيادات حماس في الخارج، وقد أصيب في الماضي عندما حاول تنفيذ عملية باستخدام سيارة مفخخة.

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