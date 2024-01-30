مفاوضات الأسرى بين إسرائيل وحماس.. مسؤول يكشف جديداً

بعد أنباء عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول مطلع قوله الاثنين إن المخابرات المصرية سلمت الحركة إطار الصفقة المتوافق عليها في اجتماع باريس.

في الوقت نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وفداً أمنياً إسرائيلياً زار العاصمة المصرية القاهرة الاثنين، دون ذكر تفاصيل.

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"اتفاق على إطار عمل"؟

وكانت شبكة "إن بي سي" الأميركية قد أوردت بوقت سابق الاثنين أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع الذي عقد في باريس الأحد على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

كما نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لافتة إلى أن مسودة الصفقة التي تم التوافق عليها ستقدم لحماس الاثنين.

كذلك أفادت "إن بي سي" بأن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع في اجتماع باريس يشمل إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل والبدء بالنساء والأطفال.

"تقدم جيد"

من جهته أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي شارك في محادثات باريس، أنه تم إحراز "تقدم جيد" خلال المحادثات، وأن الأطراف "يأملون في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء".

بدوره عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن الأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن رهائن.

وقال بلينكن للصحافيين في واشنطن: "أُنجز عمل مهم جداً وبناء. وهناك بعض الأمل الحقيقي بينما نمضي قدماً"، مضيفاً أنه "يتعين على حماس اتخاذ قراراتها الخاصة. لا يسعني إلا أن أقول لكم إن هناك توافقاً قوياً بين البلدان المعنية على أن هذا المقترح جيد وقوي".

"الكرة في ملعب حماس"

فيما صرح مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف أن المفاوضين لم يصلوا إلى أي نقطة في مفاوضات باريس فيما يتعلق بصفقة التبادل، مشدداً على أن الكرة في ملعب حماس لإنجاح الصفقة.

وأضاف ريغيف في مقابلة مع "العربية" أن "الإفراج عن الرهائن مطلبنا الأول"، لافتاً إلى أن إسرائيل لديها قناعة بأن حماس لن تفرج عن الرهائن من دون مقابل.

"وقف إطلاق نار شاملاً وكاملاً"

في حين شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو لفرانس برس على أن الحركة تريد "وقف إطلاق نار شاملاً وكاملاً" في غزة.

وقال النونو: "نتحدث أولاً عن وقف إطلاق نار شامل وكامل وليس عن هدنة مؤقتة".

وعُقدت محادثات في باريس الأحد بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز ومسؤولين كبار من مصر وقطر واسرائيل لبحث اتفاق هدنة في غزة.

منذ 7 أكتوبر

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر الفائت هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق مصادر إسرائيلية رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن، ونُقلوا إلى غزة، وأطلق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. وحسب إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.

ورداً على الهجوم، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أرفقتها بهجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر الفائت، أسفر حتى الآن عن مقتل 26637 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.