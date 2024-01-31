المبعوث الأوروبي للعربية: نتائج زيادة حدة التصعيد بالمنطقة ستكون كارثية

قال المبعوث الأوروبي بالشرق الأوسط سفين كوبمانس لـ"العربية" اليوم الأربعاء إن نتائج زيادة حدة التصعيد بالمنطقة ستكون كارثية، موضحا أن الهجمات ضد السفن تؤثر على التجارة العالمية.

واليوم نقلت وسائل إعلام حوثية تصريحات لمسؤولين حوثيين قالوا فيها إنهم استهدفوا بالصواريخ السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس غريفلي".

وأضاف الحوثيون أنهم سيواصلون استهداف السفن الحربية الأميركية والبريطانية، دفاعا عن النفس، بحسب قولهم.

وقبلها، أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه تم إسقاط الصاروخ الحوثي، مضيفةً أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون بتهديد الملاحة الدولية بشن هجمات على سفن تبحر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

رداً على ذلك، شنت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية ضربات على أهداف للحوثيين في عدة مدن يمنية، منها صنعاء والحديدة.

وقال المبعوث الأوروبي بالشرق الأوسط للعربية: "علينا العمل على خطة لمسار حل الدولتين"

وحول أزمة تمويل الأونروا بعد اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، شدد المبعوث الأوروبي في حديثه للعربية على ضرورة عدم تأثر النازحين بتعليق تمويل الأونروا، لافتا إلى ضرورة إجراء تحقيق حول مزاعم إسرائيل بشأن المنظمة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية النرويجي لرويترز، إن بلاده تحث الدول التي قطعت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على النظر في عواقب قرارها على سكان غزة.

والنرويج من أكبر المانحين للوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأعلنت النرويج يوم الأحد أنها ستواصل تمويلها للأونروا

قال وزير الخارجية النرويجي لرويترز، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحث الدول التي قطعت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على النظر في عواقب قرارها على سكان غزة.

والنرويج من أكبر المانحين للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت النرويج يوم الأحد أنها ستواصل تمويلها للأونروا، على عكس عدد من الدول التي أوقفت التمويل مؤقتا.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس، أن الطواقم تعمل في ظروف بالغة التعقيد والخطورة.