روسيا تعمل على "دفع خط التماس" مع أوكرانيا بعيداً عن أراضيها

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بصد القوات الأوكرانية للحد من تهديد شن هجمات على الأراضي الروسية، وذلك خلال لقائه مع نشطاء يديرون حملته قبل الانتخابات الرئاسية التي ستقام في مارس المقبل.

رداً على سؤال حول خطط الحملة العسكرية في أوكرانيا، قال بوتين إنه يجب دفع خط التماس إلى "مسافة من أراضينا تجعلها آمنة من المدفعية بعيدة المدى التي يزودها الغرب والتي تستخدمها السلطات الأوكرانية لقصف المدن المسالمة".

وأضاف أن هذا ما يفعله الجيش الروسي بالضبط "لدفع العدو بعيداً عن المراكز الحيوية المأهولة بالسكان". وتابع: "هذا هو الدافع الرئيسي لرجالنا الذين يقاتلون ويخاطرون بحيواتهم هناك - لحماية الوطن الأم، لحماية شعبنا".

ونفذت أوكرانيا هجمات داخل روسيا مؤخراً، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 30 ديسمبر على مدينة بيلغورود الحدودية، وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال بوتين أيضاً إن محققين روسا خلصوا إلى أن أوكرانيا استخدمت أنظمة الدفاع الجوي باتريوت التي زودتها بها الولايات المتحدة لإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية في منطقة بيلغورود في 24 يناير. وقالت السلطات الروسية إن الحادث أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 74 شخصاً، بما في ذلك 65 أسير حرب أوكرانيا كانوا متجهين إلى عملية تبادل.

ولم ينكر مسؤولون أوكرانيون إسقاط الطائرة لكنهم لم يعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث ودعوا إلى إجراء تحقيق دولي. وقال بوتين إن روسيا لن ترحب فحسب، بل "ستصر" على إجراء تحقيق دولي بشأن ما وصفه بـ"الجريمة" التي ارتكبتها أوكرانيا.