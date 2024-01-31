خامس صفقة.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان حوالي 400 أسير حرب

أعلنت روسيا وأوكرانيا الأربعاء أنهما تبادلتا نحو 400 أسير حرب في صفقة هي الخامسة من نوعها، بعد أسبوع من تحطم طائرة عسكرية روسية زعمت موسكو أنها كانت تقل جنوداً أوكرانيين أسرى واتهمت كييف بإسقاطها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تبادل 195 جنديا روسيا مقابل نفس العدد تقريباً من الجنود الأوكرانيين.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعودة 207 أوكرانيين كانوا محتجزين لدى الروس.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "جنودنا عادوا إلى البلاد"، متعهداً بإعادة كل الأسرى "سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين".

وهي خامس عملية تبادل من هذا النوع، كما كشف مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، مضيفا أن ما مجموعه 3035 أوكرانيًا تمكنوا من العودة إلى ديارهم.

الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية في ظروف غامضة، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وزعمت موسكو أن كييف أسقطت الطائرة التي كانت تقل 74 شخصا، من بينهم 65 أسير حرب أوكرانيا كان من المقرر تبادلهم.

ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي تورطها، لكنها شككت في وجود جنودها على متن الطائرة، وأعلنت أنه كان من المقرر تبادل أسرى في يوم الحادث، لكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف.

في أوكرانيا، أيقظت المأساة ألم أقارب أسرى الحرب، الذين لا يعرف الكثير منهم أي أخبار عن أبنائهم أو أزواجهم او أشقائهم الأسرى.

وذكرت كييف أن أكثر من 8 آلاف أوكراني، بينهم أكثر من 1600 مدني، محتجزون لدى الروس.