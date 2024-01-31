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Palestinians bury the bodies of people who were killed in fighting with Israel and returned to Gaza by the Israeli military, during a mass funeral in Rafah, Gaza Strip, Tuesday, Jan. 30, 2024. (AP Photo/Fatima Shbair)
من ضحايا غزة
الشرق الأوسط

غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف شمال قطاع غزة

المدفعية الإسرائيلية استهدفت مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمال القطاع

العربية.نت
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أعلن المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأربعاء، أن غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة شهاب الإخبارية على تليغرام أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمال القطاع.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن القوات الإسرائيلية قصفت مخيم النصيرات وسط القطاع.

وإلى ذلك، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من عناصره في معارك بشمال قطاع غزة وجنوبه.

وذكرت الصحيفة أن نقيبا من قوات الاحتياط وضابط صف قتلا في معارك جنوب غزة يوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء "العالم العربي".

وأضافت أن ضابطا برتبة رائد من قوات الاحتياط لقي حتفه في معارك شمال غزة الثلاثاء.

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ومن جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض، التي يستخدمها عناصر حماس لشن هجمات على إسرائيل، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

وأفادت دراسة نشرها معهد "مودرن وور إنستيتيوت" بالأكاديمية العسكرية الأميركية "ويست بوينت" في 17 أكتوبر ، أن هناك 1300 نفق تتجاوز 500 كيلومتر أسفل القطاع الفلسطيني.

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