غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف شمال قطاع غزة

أعلن المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأربعاء، أن غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة شهاب الإخبارية على تليغرام أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمال القطاع.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن القوات الإسرائيلية قصفت مخيم النصيرات وسط القطاع.

وإلى ذلك، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من عناصره في معارك بشمال قطاع غزة وجنوبه.

وذكرت الصحيفة أن نقيبا من قوات الاحتياط وضابط صف قتلا في معارك جنوب غزة يوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء "العالم العربي".

وأضافت أن ضابطا برتبة رائد من قوات الاحتياط لقي حتفه في معارك شمال غزة الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض، التي يستخدمها عناصر حماس لشن هجمات على إسرائيل، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

وأفادت دراسة نشرها معهد "مودرن وور إنستيتيوت" بالأكاديمية العسكرية الأميركية "ويست بوينت" في 17 أكتوبر ، أن هناك 1300 نفق تتجاوز 500 كيلومتر أسفل القطاع الفلسطيني.