اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A TV screen shows a file image of North Korea's missile launch during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Jan. 30, 2024. North Korea fired multiple cruise missiles into waters off its western coast Tuesday in its third launch of such weapons this month, South Korea's military said, as the North continues to flaunt its expanding arsenal of weapons designed to overwhelm its rivals defenses. (AP Photo/Ahn Young-joon)
مارة في إحدى محطات القطار في سيول يشاهدون التجربة الصاروخية الكورية الشمالية
كوريا الشمالية

لتحسين قوتها "الضاربة".. كوريا الشمالية تطلق صاروخ كروز بنجاح

كوريا الشمالية أكدت أن المناورة هدفت إلى التحقق من "وضعية الهجوم المضاد السريع"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها أطلقت بنجاح صاروخاً استراتيجياً من نوع كروز، يعد جزءً من مجموعة أسلحة اختبرتها الدولة النووية مؤخراً ويحذر محللون من أنها قد تجد طريقها للاستخدام في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن صاروخ "هواسال-2" أُطلق باتجاه بحر الغرب الثلاثاء.

وكانت سيول قد أعلنت في بيان الثلاثاء أنها "رصدت صواريخ كروز عدة غير محددة أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7:00" بالتوقيت المحلي.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية أن المناورة هدفت إلى التحقق من "وضعية الهجوم المضاد السريع" للجيش بالإضافة إلى تحسين "قدرته الضاربة الاستراتيجية".

وأشارت إلى أن الإطلاق "لم يكن له أي تأثير سلبي على أمن" الدول المجاورة.

مارة في إحدى محطات القطار في سيول يشاهدون التجربة الصاروخية الكورية الشمالية
مارة في إحدى محطات القطار في سيول يشاهدون التجربة الصاروخية الكورية الشمالية

وهذا الشهر، أجرت بيونغ يانغ اختبارات لما أسمته "نظام أسلحة نووية تحت الماء"، إضافة إلى صاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب وجيلاً جديداً من صواريخ كروز الاستراتيجية.

المخابرات الأميركية: إيران مستعدة للقتال حتى أخر فرد من وكلائها أميركا الشرق الأوسط المخابرات الأميركية: إيران مستعدة للقتال حتى أخر فرد من وكلائها

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلّق في الغلاف الجوي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، خلافاً للصواريخ الباليستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

وتعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، تتهم سيول وواشنطن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمد روسيا بالأسلحة، مرجحةً أن ذلك يتم مقابل الحصول على مساعدة فنية من موسكو لبرنامج بيونغ يانغ الناشئ لإطلاق أقمار اصطناعية مخصصة للتجسس.

ويأتي اختبار بيونغ يانغ للأسلحة في خضم تدهور حاد للعلاقات بين الكوريتين بعد إعلان كيم أن "الجنوب" هو العدو الرئيسي لبلاده.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجمات الحوثيين ترفع أسعار الشحن العالمية إلى 6.4%.. وقطاع الطيران ينتعش هجمات الحوثيين ترفع أسعار الشحن العالمية إلى 6.4%.. وقطاع الطيران ينتعش
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط