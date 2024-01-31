اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Hacked by Ukraine stock photo flag cyber hack hacking
(تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

هجوم سيبراني أوكراني يعطّل الاتصالات في وزارة الدفاع الروسية

السلطات الروسية أفادت بأن عطلاً طال مواقع إلكترونية عدة في البلاد سببه "مشكلة فنية"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها شنّت هجوماً سيبرانياً أخرج الخادم الالكتروني لوزارة الدفاع الروسية عن العمل وعطّل مؤقتاً التبادل الداخلي للمعلومات.

وجاء في بيان للاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن العملية "عطّلت خادم الاتصالات الخاص بوزارة الدفاع الروسية"، معلنةً مسؤوليتها عنها.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن "الهجوم السيبراني قطع تبادل المعلومات بين وحدات وزارة الدفاع الروسية التي كانت تستخدم الخادم المشار إليه والموجود في موسكو". وأشارت إلى أن العملية "مستمرة".

أميركا تزود أوكرانيا بقنبلة دقيقة جديدة بعيدة المدى  أميركا روسيا و أوكرانيا أميركا تزود أوكرانيا بقنبلة دقيقة جديدة بعيدة المدى 

من جهتها أفادت السلطات الروسية الثلاثاء بأن عطلاً طال مواقع إلكترونية عدة في البلاد سببه "مشكلة فنية".

ولم يُشَر إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، وما من مؤشر يدل على وجود رابط بين ما أعلنته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية والعطل الذي أفادت به السلطات الروسية.

وأكدت وزارة التنمية الرقمية الروسيةفي بيان أن العطل "المتعلّق بالبنية التحتية لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC)" قد تم إصلاحه مساءً. لكن الوزارة لفتت إلى "اضطرابات" للخدمة قد تستمر "لبعض الوقت".

وتم الإبلاغ عن أعطال في منطقة موسكو وأيضاً في سان بطرسبرغ ونوفوسيبيرسك وجمهورية تتارستان، وفقاً لوكالة ريا نوفوستي الحكومية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجمات الحوثيين ترفع أسعار الشحن العالمية إلى 6.4%.. وقطاع الطيران ينتعش هجمات الحوثيين ترفع أسعار الشحن العالمية إلى 6.4%.. وقطاع الطيران ينتعش
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط