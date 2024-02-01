إسرائيل لواشنطن حول المستوطنين: لا حاجة "لإجراءات غير عادية"

وصفت إسرائيل، الخميس، الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم "ملتزمون بالقانون"، قائلة إنها تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، ما يشير إلى استيائها مع تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية"، وفق رويترز.

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"لا يحتمل"

يشار إلى أنه بوقت سابق الخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بات مستواها "لا يحتمل"، على ما أكد الرئيس جو بايدن.

وأصدر بايدن مرسوماً يتضمن إجراءات أميركية رداً على هجمات في الضفة الغربية، حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة في قطاع غزة.

منذ 7 أكتوبر

يشار إلى أن بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين كانوا حذروا مراراً من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات، وتصاعدت مرة أخرى منذ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.

وفي ديسمبر، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين بأعمال العنف في الضفة الغربية.