الكرملين يكذب كييف: لم تطلب جثامين أسراها

على الرغم من تأكيد الحكومة الأوكرانية سابقا أنها طلبت من موسكو إرسال جثث القتلى الأوكران الذين سقطوا في حادث تحطم الطائرة إيل-76 الأسبوع الماضي، نفى الكرملين الأمر جملة وتفصيلاً.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تتلق أي طلب أوكراني في هذا الشأن.

وقال لم يصلنا أي طلب أوكراني بتسليم جثث الأوكران الذين لقوا حتفهم في الحادث، وفق ما نقلت رويترز.

أدلة وصواريخ باتريوت

وكانت موسكو كشفت أمس، أن لديها أدلة تثبت أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة النقل العسكرية الروسية من طراز‭‭‭ ‬‬‬ إيل 76 بصاروخي باتريوت أرض جو أميركي الصنع.

ونشرت لجنة التحقيق الحكومية الروسية لقطات لأشلاء قالت إنها تثبت أن من كانوا على متن الطائرة جنود أوكرانيون.



كما أكدت في بيان أن جنودا أوكرانيين في منطقة ليبتسي بإقليم خاركيف أطلقوا صاروخين على الطائرة.





ونشرت مقطع فيديو قصيرا يظهر المحققين وهم يتفقدون شظايا صاروخية على الأرض عددها 116 شظية في مكان غير محدد. وكان على إحدى الشظايا ما يبدو أنه جزء من كلمة باتريوت باللغة الإنجليزية.

إلى ذلك، أوضحت اللجنة أن "الشظايا التي وجدت في مكان الحادث، وفقا لميزات تصميمها وخصائصها الهندسية والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات إم.آي.إم-104إيه من منظومة باتريوت الأميركية، التي طورتها شركتا رايثيون وهيوز وصنعتها رايثيون".

أشلاء في أكياس

في حين أظهر مقطع فيديو منفصل يبدو أنه صور في موقع التحطم، مسؤوليتوهم يضعون ما قالوا إنها أشلاء في أكياس كأدلة. كما أوضحت اللجنة أن فحص الحمض النووي وسجلات الهوية التي تحتفظ بها السلطات الروسية لأسرى الحرب الأوكرانيين أثبت أن القتلى جنود أوكرانيون.

يذكر أن روسيا كانت اتهمت عدة مرات خلال الأيام الماضية أوكرانيا عدة مرات بإسقاط الطائرة إليوشن إيل-76 في 24 يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل 74 شخصا كانوا على متنها، بينهم 65 أسيرا أوكرانيا كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس.

في المقابل، لم تؤكد كييف ولم تنف إسقاط الطائرة لكنها شككت في تفاصيل رواية موسكو ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.