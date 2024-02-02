اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السودان - مواطنون في العاصمة الخرطوم ينقلون المياه - رويترز
السودان - مواطنون في العاصمة الخرطوم ينقلون المياه - رويترز

برنامج الأغذية العالمي يؤكد: الناس يموتون جوعاً في السودان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

مع استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه يتلقى بالفعل تقارير عن أشخاص يموتون جوعاً في السودان جراء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

تحذير أممي لأوروبا من لاجئي السودان الذين يفتقدون للمساعدات السودان السودان تحذير أممي لأوروبا من لاجئي السودان الذين يفتقدون للمساعدات

وكشف البرنامج في بيان أن 18 مليون شخص في أنحاء البلاد يواجهون حاليا مستويات حادة من الجوع، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء العالم العربي".

ضمانات فورية لإيصال المساعدات

كما طالب الطرفين المتحاربين بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل آمن، واصفا عبور وكالات الإغاثة خطوط المواجهة في مناطق الصراع بالسودان بأنه "شبه مستحيل".

وأضاف "يجب على أطراف الصراع في السودان النظر لما هو أبعد من ساحة المعركة والسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل".

وتابع البيان "لا نستطيع تقديم المساعدة الغذائية بانتظام حاليا إلا لشخص واحد من كل عشرة يواجهون مستويات حادة من الجوع بسبب الصراع في مناطق مثل الخرطوم ودارفور وكردفان".

نازحون من دارفور (رويترز)
نازحون من دارفور (رويترز)

عقبات تمنع وصول المساعدات

بدوره قال إيدي رو المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في السودان "لدينا غذاء في السودان لكن عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول لملايين المتضررين وعقبات أخرى لا داعي لها تعيق العمل وتمنعنا من إيصال المساعدات إلى من هم في أمَسّ الحاجة لدعمنا".

يذكر أن الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان أدى إلى مقتل 12 ألف شخص، بينما نزح أكثر من سبعة ملايين من منازلهم، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمرافق الخدمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط