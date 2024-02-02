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وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون (فرانس برس)

بريطانيا: قد نعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف النار في غزة

العربية.نت - وكالات
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أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده يمكن أن تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات مستمرة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين.

أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة قام بها، الخميس، إلى لبنان بهدف تهدئة التوترات الإقليمية.

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مغادرة حماس

وقال كاميرون للأسوشيتدبرس إنه لا يمكن أن يتم الاعتراف ما دامت حماس موجودة في غزة، لكن الاعتراف يمكن أن يتم أثناء استمرار مفاوضات إسرائيل مع القادة الفلسطينيين.

كما أضاف أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يتعين بالضرورة أن يتم في نهاية العملية".

كذلك أردف: "قد يكون هذا أمراً نبحثه عندما تصبح هذه العملية.. عندما يصبح هذا التقدم نحو الحل، أكثر واقعية. ما يتعين علينا القيام به هو منح الشعب الفلسطيني أفقاً نحو مستقبل أفضل، مستقبل تكون له فيه دولة خاصة به"، لافتاً إلى أن هذا الاحتمال "حيوي للغاية للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة".

ومضى قائلاً إن الخطوة الأولى يجب أن تكون "وقف القتال" في غزة والذي يصل بنهاية المطاف إلى "وقف مستمر ومستدام لإطلاق النار".

كما أكد أنه لكي تعترف بلاده بالدولة الفلسطينية، يتعين على قادة حماس مغادرة غزة "لأنه لا يمكن أن يكون لديك حل الدولتين مع استمرار سيطرة المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر، على غزة".

الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

من جانب آخر، كشف أن بلاده قدمت مقترح خطة لتهدئة التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، حيث يتبادل حزب الله والقوات الإسرائيلية إطلاق النار بوتيرة شبه يومية خلال الأشهر الأربعة الماضية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وأوضح أن الخطة تشمل تدريب بريطانيا لقوات الجيش اللبناني على القيام بمزيد من المهام الأمنية في المنطقة الحدودية.

يذكر أن بريطانيا والولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى دعمت فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل كحل للصراع، لكنها قالت إن استقلال فلسطين يجب أن يتم في إطار تسوية يتم التفاوض عليها. ولم تجر مفاوضات جوهرية منذ 2009.

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