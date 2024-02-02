اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الجيش الأردني

بعد لغط تسلل 4 جنود إسرائيليين.. الجيش الأردني يوضح

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

بعد الشائعات التي سرت خلال الساعات الماضية عن تسلل جنود إسرائيليين إلى داخل الأراضي الأردنية، أوضح الجيش الأردني تفاصيل الحادث.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، أن حرس الحدود ألقى، أمس، القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.

مادة اعلانية

بالخطأ

كما أوضح أن التحقيقات كشفت أن المتسللين اجتازوا الحدود من الغرب باتجاه الشرق عن طريق الخطأ، مؤكداً أن ليس من بينهم جنود كما جرى تداوله.

وأضاف أنه تمت إعادة الإسرائيليين عبر القنوات والطرق الرسمية.

إلى ذلك، طلب الجيش من الأردنيين عدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

وكان عدد من الأردنيين تداولوا عبر مواقع التواصل خبر تسلل جنود إسرائيليين إلى داخل المملكة، مطالبين بتوضيحات رسمية.

فيما زعم آخرون أن الجنود فروا من الخدمة العسكرية ربما، في ظل الحرب المستعرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي دفعت إسرائيل إلى استدعاء آلاف جنود الاحتياط إلى الخدمة العسكرية، ووزعتهم على الجبهات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط