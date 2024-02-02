بعد لغط تسلل 4 جنود إسرائيليين.. الجيش الأردني يوضح

بعد الشائعات التي سرت خلال الساعات الماضية عن تسلل جنود إسرائيليين إلى داخل الأراضي الأردنية، أوضح الجيش الأردني تفاصيل الحادث.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، أن حرس الحدود ألقى، أمس، القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.

🔴 الجيش الأردني يعلن إلقاء القبض على 4 إسرائيليين اجتازوا الشريط الحدودي بين البلدين



🔴 الجيش الأردني يعلن إعادة الإسرائيليين الأربعة الذين اعتقلهم بعد اجتيازهم الحدود وينفي أن يكون بينهم جنود#الأردن#إسرائيل#الحدث pic.twitter.com/G9LAvvIPSR — ا لـحـدث (@AlHadath) February 2, 2024

مادة اعلانية

بالخطأ

كما أوضح أن التحقيقات كشفت أن المتسللين اجتازوا الحدود من الغرب باتجاه الشرق عن طريق الخطأ، مؤكداً أن ليس من بينهم جنود كما جرى تداوله.

وأضاف أنه تمت إعادة الإسرائيليين عبر القنوات والطرق الرسمية.

إلى ذلك، طلب الجيش من الأردنيين عدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

وكان عدد من الأردنيين تداولوا عبر مواقع التواصل خبر تسلل جنود إسرائيليين إلى داخل المملكة، مطالبين بتوضيحات رسمية.

فيما زعم آخرون أن الجنود فروا من الخدمة العسكرية ربما، في ظل الحرب المستعرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي دفعت إسرائيل إلى استدعاء آلاف جنود الاحتياط إلى الخدمة العسكرية، ووزعتهم على الجبهات.