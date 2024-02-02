بوريل: تهديدات البحر الأحمر تجاوزت المصالح التجارية

مع تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر مع تنفيذ الحوثيين مزيداً من الهجمات، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التهديدات القائمة في البحر الأحمر تجاوزت المصالح التجارية وطالت الاستقرار والسلم.

وأضاف خلال افتتاح منتدى الاتحاد الأوروبي ودول المحيطين الهندي والهادي، اليوم الجمعة، أن رحلة السفن التجارية بين آسيا وأوروبا امتدّت 10000 ميل بسبب الوضع في البحر الأحمر.

كما أعلن إحراز تقدم في إعداد الأسطول الأوروبي وإطلاقه في 19 فبراير/شباط الجاري، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

إسقاط مسيّرة بخليج عدن

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، مساء الخميس، إسقاط طائرة مسيرة فوق خليج عدن، وتدمير زورق مسير مفخخ تابع للحوثيين في البحر الأحمر.

بالتزامن، أعلن الحوثيون استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر قالوا إنها كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان، إنه جرى استهداف السفينة "بصواريخ بحرية مناسبة".

سلامة الشحن البحري

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر الفائت أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في غزة، شن الحوثيون المتحالفون مع إيران، عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ على سفن شحن في البحر الأحمر.

فيما تسببت تلك الهجمات باضطرابات للشحن الدولي، وأدت إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا، وأججت مخاوف من اختناقات في الإمدادات.

كما أثارت قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي ولا تزال مستمرة إقليمياً، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا لشن عدة ضربات على أهداف حوثية. وأعادت واشنطن إدراج الحوثيين على قائمة "الجماعات الإرهابية".