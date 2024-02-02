غالانت: لن نوقف عملياتنا ضد حزب الله.. إلا بشرط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لن توقف عملياتها ضد حزب الله اللبناني حتى لو توصلت لاتفاق هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة، إلا بعد عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.

"أي اعتقاد بوقف النار في الشمال خاطئ"

وأوضح غالانت في مقطع مصور نشره خلال زيارته للقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية لإسرائيل أن أي اعتقاد بوقف إطلاق النار في الشمال "خاطئ".

وأضاف "إذا كان حزب الله يعتقد أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب فإنه سيوقف إطلاق النار في الشمال، فهو يرتكب خطأ كبيرا".

"لن نتوقف"

كما أضاف: "طالما أننا لم نصل إلى وضع يمكن فيه عودة سكان الشمال بأمان، فلن نتوقف. عندما نصل إلى ذلك، سواء من خلال السلام أو من خلال الوسائل العسكرية، حينها نكون قادرين على وقف إطلاق النار".

وكان غالانت قد قال إن قواته "ستبدأ العمل قريبا جدا" على الحدود مع لبنان، حيث يتصاعد التوتر مع حزب الله.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن غالانت قوله لجنوده قرب الحدود مع قطاع غزة، إن هناك جنودا آخرين يتم نشرهم في شمال إسرائيل.

"سيبدأون العمل قريبا جدا جدا"

وأضاف "سيبدأون العمل قريبا جدا جدا.. لذا يتم تعزيز القوات الموجودة في الشمال. القوات القريبة منكم ستغادر الميدان وتتحرك نحو الشمال وتستعد لما هو آت".

كما أضاف أن قوات الاحتياط سيتم تسريحها تدريجيا "لتستعد وتعود جاهزة" لعمليات مقبلة.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وحزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.