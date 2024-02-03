إسرائيل: قصفنا 50 هدفاً لحزب الله بسوريا و3400 في لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري السبت أن بلاده هاجمت أكثر من 50 هدفاً لحزب الله في سوريا و3400 هدف في لبنان منذ بدء الحرب مع حماس بغزة في أكتوبر الفائت.

وقال هاغاري للصحافيين: "منذ بداية الحرب هاجمنا من الأرض والجو أكثر من 50 هدفاً من هذا النوع لحزب الله في أنحاء متفرقة من سوريا"، وفق فرانس برس.

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كما أضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 3400 ضربة مماثلة ضد أهداف للحزب في لبنان، لافتاً إلى مقتل 200 "قيادي وإرهابي" في هذه الضربات.

والتصريحات خروج عن نهج الجيش الإسرائيلي الذي دأب على التزام الصمت تجاه عملياته في سوريا.

تبادل شبه يومي للقصف

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً شبه يومي للقصف، بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

إلا أنه لم يصل إلى حد حرب شاملة، لكنه أدى إلى مقتل 218 شخصاً على الأقل في لبنان، معظمهم من عناصر حزب الله، و26 مدنياً على الأقل، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين من البلدات الحدودية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 9 عسكريين و6 مدنيين في شمال إسرائيل.

فيما تتأرجح المنطقة الأوسع بشكل خطير نحو تصعيد كبير للصراع الذي أججته الحرب في غزة.