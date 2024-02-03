بريطانيا: أميركا حليفة راسخة.. وندعم حقها في الرد

وصفت بريطانيا، الولايات المتحدة، اليوم السبت، بأنها حليف "راسخ". وقالت إنها تدعم حق واشنطن في الرد على الهجمات، وذلك بعدما شن الجيش الأميركي غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا.

"حليفتان راسختان"

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان راسختان.. لن نعلق على عملياتهم، لكننا ندعم حقهم في الرد على الهجمات".

كما أضاف "نندد منذ فترة طويلة بنشاط إيران المزعزع للاستقرار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك دعمها السياسي والمالي والعسكري لعدد من الجماعات المسلحة".

"استهداف أكثر من 85 هدفا"

وكانت الطائرات الأميركية قد استهدفت أكثر من 85 هدفاً في غرب العراق لاسيما في القائم، ومحافظة دير الزور في الشرق السوري، حيث تنتشر عدة فصائل مسلحة موالية لإيران، وذلك رداً على استهداف طائرة مسيرة الأسبوع الماضي قاعدة أميركية في الأردن، وأدت إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 40 آخرين.

وينتشر في سوريا ما يقارب 1000 جندي أميركي، مقابل ما يقدر بنحو 2500 جندي في العراق، إلا أن هذا الوجود بات موضع مطالبات بالرحيل لاسيما من قبل الحكومة العراقية منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، وتصاعد التوتر على عدة جبهات في المنطقة.

بداية الرد

ويُعتقد بأن الضربات ليست سوى موجة أولى من رد إدارة الرئيس جو بايدن على هجمات مطلع الأسبوع الماضي التي نفذها مسلحون مدعومون من إيران.