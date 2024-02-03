فيديو يظهر تدمير أبراج مصرية قبل افتتاحها في غزة

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الهائل الذي تعرضت له أبراج مصرية قبل افتتاحها غرب قطاع غزة.

دمرت قبل افتتاحها

فبعد انسحاب الآليات الإسرائيلية من المنطقة، أظهرت المشاهد حجم الخراب وعدم صلاحية بنايات منطقة الكرامة للسكن جراء القصف الإسرائيلي.

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وكانت تقديرات للأمم المتحدة، قد كشفت عن أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل الصراع، تضررت كليا أو جزئيا منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية ضد حركة حماس في غزة بعد هجومها في السابع من أكتوبر. وفر نحو 1.9 مليون شخص، أو نحو 85% من السكان، من منازلهم نتيجة لذلك.

رصد المباني المتضررة

وفحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.

ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.

وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية في بيان "هناك زيادة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية".