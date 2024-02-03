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من عملية إطلاق الأسرى لدى حماس ضمن صفقة التبادل - رويترز
من عملية إطلاق الأسرى لدى حماس ضمن صفقة التبادل - رويترز
خاص

هدنة مدتها 6 أسابيع.. صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل

دبي - العربية.نت
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بعد تراجع الآمال الذي ساد خلال الساعات الماضية بقرب التوصل لاتفاق مبدئي حول صفقة الأسرى المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس، يبدو أن التفاؤل عاد.

الآمال تتراجع.. عقبات تعترض صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس العرب والعالم الآمال تتراجع.. عقبات تعترض صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس

فقد كشفت مصادر العربية/الحدث أن الوسطاء سلموا حركة حماس مقترح هدنة، حيث أبدت الأخيرة موافقة مبدئية على أن يبدأ بوقف النار.

وقالت المصادر إن الوسطاء عرضوا هدنة لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، وتتضمن الهدنة المقترحة الإفراج عن 36 رهينة لدى حماس بمعدل رهينة كل يوم.

3 آلاف سجين

كذلك أوضحت أن حماس طالبت بالإفراج عن 3 آلاف سجين فلسطيني لدى إسرائيل، وطالبت أيضاً بتعديل اتفاق الهدنة المقترح لـ 4 مراحل بدلا من 3.

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة تدعم جوانب الاتفاق المقترح بهدنة في غزة وتدعو إسرائيل لقبوله.

مسيرة لعائلات الأسرى في تل أبيب - رويترز
مسيرة لعائلات الأسرى في تل أبيب - رويترز

100 أسير

يشار إلى أن هدنة سابقة كانت استمرّت أسبوعاً في أواخر نوفمبر الماضي (2023) أتاحت إطلاق سراح حوالي 100 أسير من الذين اختطفتهم حماس خلال هجومها المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.

ويومها، أطلقت الحركة سراح هؤلاء مقابل وقف إسرائيل إطلاق النار وإفراجها عن 240 سجيناً فلسطينياً.

وبحسب السلطات الإسرائيلية التي تتعرّض لضغوط شديدة من عائلات الأسرى للقبول باتفاق تبادل جديد فإنّ ما يقارب 132 أسيرا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنّهم ماتوا.

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