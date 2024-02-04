الجيش الأميركي: دمرنا 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن

كشف الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات السبت دمرت 6 صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الصواريخ "كانت معدة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر".

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كما أضافت أن "القوات الأميركية حددت الصواريخ (من طراز) كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وارتأت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية"، وفق فرانس برس.

إسقاط وتدمير مسيرات

وفي وقت سابق السبت، أعلنت سنتكوم أن قواتها أسقطت 8 طائرات مسيّرة قرب اليمن الجمعة ودمرت 4 مسيّرات أخرى قبل إطلاقها.

كذلك أكدت أن المسيّرات الأربع قُصفت في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، لكنها لم تحدد الجهة التي أطلقت المسيّرات التي أسقطت في الجو.

تهديد الملاحة

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وتقويض حركة التجارة العالمية بعدما أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف سفن تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة.

فمنذ نوفمبر الماضي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في قطاع غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن قالوا إن إسرائيل تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامناً مع قطاع غزة.

إلا أن الدول الغربية أكدت أن تلك الهجمات تطال كافة سفن الشحن التجارية وتهدد سلامة الملاحة الدولية في هذا الممر المهم دولياً.

قلق القوى الكبرى

وأثارت تلك الهجمات قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي ولا تزال مستمرة، إقليمياً.

ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا لشن عدة ضربات على أهداف حوثية، كما أعادت واشنطن إدراج الحوثيين على قائمة "الجماعات الإرهابية".

كذلك أعلنت في ديسمبر الماضي إنشاء حلف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار" من أجل حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، انضمت إليه عشرات الدول الأوروبية.