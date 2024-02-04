الحرب الإسرائيلية على غزة تخلف أكثرمن 27 ألف قتيل

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27365 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وتشمل الحصيلة الجديدة مقتل 127 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أصيب نحو 66630 شخصا منذ اندلاع الحرب.

وأشارت الوزارة إلى أن "عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم"، نقلا عن فرانس برس.

وفي وقت سابق، قال مدير عام صحة غزة منير البرش إن عشرات الجثث وصلت إلى مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع.

وأضاف عبر منصة إكس مساء السبت: "الجثث قد شوهت وتحللت ولم يبق منها إلا البقايا".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة السبت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 27 ألفا و238 قتيلا و66 ألفا و452 مصابا.

وإلى ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أن 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، أصيبوا خلال علمية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان أن الطفل المصاب يبلغ من العمر أربع سنوات، وهاجمه كلب كان مع الجنود الإسرائيليين، فيما أصيب آخران بالرصاص.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عصام حسام الصلاج، وهو فلسطيني مطلوب حاول الجيش اعتقاله عدة مرات.

وأفاد الشهود أن قوة خاصة اقتحمت المخيم صباح الأحد وحاصرت منزلا كان يوجد فيه الصلاج واعتقلته، وذلك بعد ساعات من عملية سابقة بالمخيم الليلة الماضية.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل أحد جنوده في معارك غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الجندي لقي حتفه في معارك جنوب غزة أمس السبت.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بمقتل هذا الجندي يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين لاقوا حتفهم منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 225.