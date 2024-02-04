تركيا
تحطم مروحية تابعة للشرطة في جنوب تركيا ومقتل شخصين
السلطات لم تعلن عن أسباب تحطم الهليكوبتر التي سقطت في غازي عنتاب مساء السبت
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قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن مروحية تابعة للشرطة تحطمت في جنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت ما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة شخص.
وقال إن الهليكوبتر أقلعت من مطار هاتاي وكانت متجهة إلى مطار غازي عنتاب وفُقد الاتصال بها عند الساعة 10:29 مساء (19:49 بتوقيت غرينتش).
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وأضاف أن الهليكوبتر سقطت بالقرب من قرية كارتال في منطقة نورداجي بغازي عنتاب، دون الإدلاء بتعليق حول سبب الحادث.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في بيان إن الشخص المصاب، هو فني، يتلقى العلاج حالياً في المستشفى.
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