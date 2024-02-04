روسيا: عدد قتلى قصف أوكرانيا على ليسيتشانسك ارتفع إلى 28

قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد إن عدد القتلى فيما قالت البلاد إنه هجوم أوكراني على مدينة ليسيتشانسك في منطقة لوهانسك الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو ارتفع إلى 28 شخصا بينهم طفل.

وقالت الوزارة إنه تم إنقاذ عشرة أشخاص من تحت الأنقاض بعد ما قالت إنه هجوم أوكراني على مبنى يضم مخبزا في المدينة.

وقالت الوزارة عبر تيليغرام "عملية البحث والإنقاذ مستمرة".

🇺🇦🇷🇺🚨‼️ 15 are confirmed dead after a HIMARS strike on a bakery in Lisichansk in the Lugansk People’s Republic.



Digging in the rubble for survivors is still ongoing. https://t.co/5VzSkNbW7Z pic.twitter.com/ITNRLXYH96 — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 3, 2024

وقال مركز لوهانسك للمعلومات الذي تسيطر عليه روسيا على تيليغرام إن القصف حدث باستخدام نظام هيمارس الذي توفره الولايات المتحدة بعد ظهر أمس السبت.

ومن خلال مطابقة تصميم المبنى ولونه ولافتة مع صور للمنطقة، تمكنت رويترز من تأكيد موقع التقاط مقطع فيديو نشرته وزارة الطوارئ الروسية.

فهو يطابق موقعا على خرائط غوغل مذكور أنه مطعم أدرياتيك على شارع موسكوفسكا بليسيتشانسك.

لكن رويترز لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تاريخ اللقطات التي تم تصويرها أو من أي تفاصيل أخرى للتقرير الصادر عن منطقة قالت روسيا إنها ضمتها في 2022.

ولم يدل مسؤولون أوكرانيون بأي بيان حول الواقعة.

وسيطرت روسيا على ليسيتشانسك في يوليو 2022 بعد شهور من القتال العنيف. ولم يبق في المدينة سوى حوالي عُشر سكانها الذين كان عددهم يبلغ قبل الحرب 110 آلاف نسمة، بحسب مسؤولين أوكرانيين.