إسرائيل تتحدث عن "بوادر إيجابية" لإنهاء التوتر مع حزب الله

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إن هناك ما وصفتها بأنها "بوادر إيجابية" ظهرت تمهد لإمكانية إنهاء التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وأوضحت الهيئة أن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين وصل إسرائيل الليلة الماضية حاملاً حلولاً تبعث إشارات إيجابية بشأن إمكانية إنهاء التوتر عبر القنوات الدبلوماسية.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين كبار في إسرائيل قولهم إن "شعوراً أفضل ينشأ من اللقاءات مع القنوات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة مقارنةً بما كان عليه الحال في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر".

وقال المسؤولون "هناك فرصة حقيقية لنجاح مساعي إنهاء التوتر، والإشارات إلى إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية لم يكن لإسرائيل الترحيب بها لو لم يكن هناك اتفاق مع حزب الله أيضاً"، مشيرين إلى أن الصيغة الأميركية التي تطرح في المناقشات تحظى باتفاق إسرائيلي عام على بنودها.

ويتضمن الاقتراح الأميركي صيغة من خطوتين. في المرحلة الأولى، سيقوم الطرفان بإعداد اتفاق تفاهم مؤقت، يتضمن انسحاب قوات حزب الله من حدود الجنوب اللبناني، وزيادة انتشار قوات اليونيفيل والجيش اللبناني في المنطقة، ومن ثم عودة الإسرائيليين الذين تم إخلاؤهم إلى المستوطنات في الشمال.

ونقلت هيئة البث عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله خلال لقائه هوستين "نحن مستعدون لحل الأزمة سياسياً، ولكننا مستعدون لأي احتمال آخر".

وأوضح غالانت أن "إسرائيل ملتزمة بتحسين الوضع الأمني في الشمال، بما في ذلك عودة جميع السكان إلى منازلهم".

مقتل 3 عناصر من حزب الله

من جهته أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين مقتل ثلاثة من عناصره في هجمات إسرائيلية على جنوب البلاد، قرب الحدود مع إسرائيل.

وذكر حزب الله على تلغرام أن القتلى الثلاثة من بلدات عيترون والطيري ويارون في جنوب لبنان.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.