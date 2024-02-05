روسيا و بوتين
البحث عن الجثث جار تحت الماء.. بعد تحطم مروحية في روسيا
تم العثور على حطام الطائرة على بعد 11 كيلومتراً من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 متراً.. ولا معلومات عن مصير الثلاثة الذين كانوا على متنها
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قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين إن مروحية من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تحطمت في بحيرة في منطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، مضيفة أن البحث جار تحت الماء.
وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام إن "الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس".
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وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر أمس الأحد على بعد 11 كيلومتراً من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 متراً.
وقالت الوزارة إنه تم نشر غواصين ومركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد. ولم تقدم أي معلومات عن حالة أفراد الطاقم.
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