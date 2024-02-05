فيديو.. هل هنا تدربت حماس على هجمات 7 أكتوبر؟

قال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إن قواته داهمت "منشأة تدريب" تابعة لحماس زعم أن عناصر الحركة جهّزوا وتدربوا فيها لهجوم 7 أكتوبر.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن المنشأة الواقعة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة كانت تحتوي على نماذج لقواعد عسكرية إسرائيلية وآليات مدرعة وكذلك نقاط دخول إلى كيبوتسات (التجمعات الريفية الإسرائيلية). ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو للمجمّع.

🔴This is the Givati Brigade in action as they operated at the “Al-Qadsia” compound, 1 of the main bases where Hamas terrorists trained for October 7, with models simulating entrance gates of Israeli kibbutzim, military bases and IDF armored vehicles.



The base also contained the… pic.twitter.com/ifEq2JPSKj — Israel Defense Forces (@IDF) February 4, 2024

وأكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده داهموا أيضاً مكتب محمد السنوار القيادي الكبير في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس. وهو أيضاً شقيق يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة والذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر.

وأضاف الجيش أنه خلال عملية دهم مجمّع القادسية في خان يونس، واجهت القوات عدداً من "المسلحين" الذين قاموا بإطلاق النار. وتابع أنه تم "تحييدهم" بنيران القناصة وقصف الدبابات وغارات جوية.





صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لمداهمته ما قال إنه مجمع تدريب لحماس في خان يونس صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لمداهمته ما قال إنه مجمع تدريب لحماس في خان يونس صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لمداهمته ما قال إنه مجمع تدريب لحماس في خان يونس

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي: "تم العثور في المنطقة على مخرطة لصناعة الوسائل القتالية والبنى التحتية التحت أرضية، وكذلك كمية كبيرة من الوسائل القتالية التي شملت الصواريخ المضادة للدبابات، وصواريخ آر بي جي، ورشاشات إف إن ماغ، ومتفجرات الطريق، والقنابل اليدوية وغيرها".

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصاً. كما احتُجز في الهجوم نحو 250 أسيراً تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و27 منهم على الأقل يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، وأطلقت هجوماً عسكرياً واسعاً أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27365 شخصاً في غزة، معظمهم نساء وأطفال.