قوافل الأونروا تتعرض للاستهداف بغزة.. وأعداد القتلى ترتفع

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن ما أسماه "النصر الكامل" للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سيوجه "ضربة قاضية" لحركة حماس وجماعات أخرى مدعومة من إيران.

وقال نتنياهو أمام قادة في الجيش بحسب مكتبه: "النصر الكامل سيوجه ضربة قاضية لمحور الشر المؤلف من إيران وحزب الله والحوثيين وبالطبع حماس".

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الحرب في القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 27 ألفا و478 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان، إن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 66835 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على فيسبوك، إن 113 فلسطينيا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يأتي هذا بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 27 شخصاً قتلوا، اليوم الاثنين، في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

قوافل الأونروا تتعرض لإطلاق النار

في سياق آخر، ندد مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، بتعرض قافلة أغذية لنيران إسرائيلية في غزة.

وقال لازاريني إن قوافل المساعدات "لا تزال تتعرض لإطلاق النار في غزة رغم إرسال إخطارات بشأنها وتنسيق كل تحركاتها".

وأضاف "يجب توفير الحماية للمدنيين والمساعدات المخصصة لهم طوال الوقت".

وفي وقت سابق اليوم، قال توماس وايت مدير شؤون الوكالة في غزة، إن قافلة أغذية تعرضت لنيران البحرية الإسرائيلية.

وأضاف وايت عبر حسابه على منصة "إكس" أن القافلة كانت تنتظر التحرك لدخول شمال قطاع غزة عندما تعرضت لنيران البحرية الإسرائيلية صباح اليوم.

ونشر وايت صورة لشاحنة مساعدات متضررة، لكنه أكد على أنه لا توجد أي إصابات.



قافلة الأونروا المستهدفة قافلة الأونروا المستهدفة