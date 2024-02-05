مقتل 10 أشخاص في هجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة في باكستان

هاجم عشرات المسلحين مركزا للشرطة في شمال باكستان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل عشرة شرطيين على الأقل، وفق ما أفاد قيادي رفيع في الشرطة.

ويأتي الهجوم قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان وسط تسجيل عشرات الهجمات على مرشحين ومؤيدين لأحزاب.

وقال أختر حياة غاندابور، قائد شرطة خيبر باختونخوا، لوكالة "فرانس برس" عن الهجوم الذي تعرض له مركز تشودهوان للشرطة في منطقة ديرا اسماعيل خان، إن "أكثر من 30 إرهابيا شنوا هجوما من ثلاثة اتجاهات. وحصل تبادل لإطلاق النار لأكثر من ساعتين ونصف الساعة".

وأضاف أن 10 رجال شرطة قتلوا وأصيب أربعة في الهجوم الذي استهدف مركز شرطة تشودوان في منطقة ديرا إسماعيل خان.

وكانت المناطق الحدودية في إقليم خيبر بختونخوا لسنوات معقلا للمتشددين من حركة طالبان الباكستانية وتنظيم داعش الذين استخدموها منطلقا لشن هجمات على مقار حكومية وأمنية.

وأشار غاندابور لوكالة "فرانس برس" إلى أن المسلحين تمكنوا من السيطرة لفترة وجيزة على مركز الشرطة خلال هجومهم الذي بدأ قرابة الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي.