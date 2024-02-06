رئيس الأرجنتين يعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس

رغم الحرب المشتعلة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الثلاثاء، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

ووصل ميلي إلى إسرائيل في جولة خارجية يزور خلالها تل أبيب، ومن ثم إيطاليا حيث يلتقي البابا فرنسيس.

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"يشارك بفعاليات يهودية"

ومن المقرر أن يلتقي ميلي، حاخامات في تل أبيب ويزور مواقع يهودية في القدس، إضافة إلى مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في سلسلة من الأنشطة المقررة له حتى الخميس.

كذلك، من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء.

ويدعم ميلي بقوة نتنياهو في حربه على غزة.

"إعلان سبق التنفيذ"

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو إن بلادها قد تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأشارت إلى أن القرار كان قيد البحث ومتوقعا، مرجحة تأخير تطبيق القرار بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بالدبلوماسيين الأرجنتينيين.