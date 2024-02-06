عداد الموت بغزة لا يتوقف.. 4 أشهر و27 ألف ضحية

لا يتوقف عداد الموت في قطاع غزة المحاصر وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية منذ أكثر من 4 أشهر.

27585 ضحية

فقد أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في غزة إلى 27585 ضحية غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت إن 107 أشخاص قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وإن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 66978 إصابة.

يأتي هذا في حين نفّذت الطائرات الإسرائيلية غارات على شمال قطاع غزة، قتلت عشرات.

وفي الوسط، استمرت الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مختلف المناطق.

أما جنوباً، فقد قتل اسستهداف إسرائيلي 6 فلسطينيين جراء قصف لشقة في مدينة حمد السكنية شمالي غرب خان يونس.

ونسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل وسط المدينة.

وفي الضفة الغربية، لم يكن الحال أفضل، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر الثلاثاء، 22 فلسطينياً، و4 مواطنين من الخليل، وشابين من القدس، وآخر من طوباس، وخمسة مواطنين من طولكرم.

لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 6540 شخصاً، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

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يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية تدخل غداً شهرها الخامس دون أي حل قريب يلوح بالأفق.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في غزة إلى 27585 ضحية غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة إن 107 أشخاص قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 66978 إصابة.