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جنود أوكرانيون في مدينة مارينكا قبل سيطرة الروس عليها - رويترز

بالفيديو.. الجيش الأوكراني يرمي جثث جنوده بفتحات الصرف الصحي

دبي - العربية.نت
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بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة "مارينكا" الأوكرانية، اكتشف الروس أن القوات الأوكرانية ألقت جثث جنودها الذين ماتوا خلال المعارك في فتحات الصرف الصحي.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، جثث يبدو أنها متعفنة داخل أحد مجاري الصرف الصحي.

وكان الجيش الأوكراني أعلن الشهر الماضي، أنه انسحب إلى أطراف بلدة مارينكا بعد سيطرة القوات الروسية عليها، فيما اعتبر الرئيس الروسي تحرير المدينة فرصة لإبعاد القوات الأوكرانية عن مدينة دونيتسك.

وذكر رئيس أركان الجيش فاليري زالوجني في كييف، أن مارينكا أصبحت تحت قبضة القوات الروسية، مضيفا أن الانسحاب الأوكراني يجب ألا يؤدي إلى غضب شعبي، خصوصا أنه لم يبق من البلدة الآن أي شيء.

كما بين أن مارينكا "ظلت صامدة لمدة عامين تقريبًا.. لكن اعتبارا من الآن ستظل قواتنا موجودة في الجزء الشمالي منها فقط"، مضيفاً "يمكنني أن أقول أن البلدة لم تعد موجودة في الواقع".

صورة تظهر مدينة مارينكا وهي ركام
صورة تظهر مدينة مارينكا وهي ركام

وأظهرت صور التقطتها مسيّرات وبثها التلفزيون الروسي أكواما من الركام والمباني السكنية المحترقة في البلدة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "السيطرة على مارينكا تمكننا من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك، وأن السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي قواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام".

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