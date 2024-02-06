لا يتناول الغداء.. إليك أسرار نظام الملك تشارلز الغذائي

أثار خبر إصابة الملك تشارلز بالسرطان صدمة وحزناً في بريطانيا، وتصدر الصفحات الأولى من الصحف المحلية.

فماذا نعرف عن حياته الصحية؟

"لا يتناول الغداء"

وفق صحيفة "إندبندنت"، كان الملك البريطاني يحرص دائماً، قبل اعتلاء العرش، على الحفاظ على نظام غذائي صارم، وروتين يومي قاس للتمارين الرياضية.

وفي قائمة مكونة من 70 حقيقة أصدرها قصر "كلارنس هاوس" عام 2018 بمناسبة عيد ميلاد تشارلز السبعين آنذاك، تم الكشف عن أنه يلتزم بوجبتين فقط في اليوم. والحقيقة رقم 20 المذكورة تنص على أن الملك "لا يتناول وجبة الغداء".

من جهته قال جوردون راينر، المراسل الملكي السابق في صحيفة "التلغراف"، ذات مرة، إن الملك يعتقد أن الغداء هو "ترف" يتعارض مع جدول أعماله المزدحم.

بدوره أوضح سكرتيره الصحافي السابق جوليان باين، أن "الملك لا يتناول الغداء، لذلك، كان الدرس المبكر الذي تعلمته عندما كنت على الطريق معه، هو تناول وجبة إفطار كبيرة، أو إحضار بعض الوجبات الخفيفة كي نستمر في العمل. يوم العمل لا هوادة فيه. بدءاً من عناوين الأخبار الإذاعية، ووجبة إفطار مكونة من سلطة الفواكه الموسمية والبذور، مع الشاي".

يشار أيضاً إلى أن الخبز محلي الصنع مع الدقيق الغني بالمغذيات من الأطعمة التي يفضلها الملك، بالإضافة إلى البيض والسلطات الجانبية مع كل وجبة.

كما يقال إن البيض الذي يتم طهيه لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق فقط هو المفضل لديه، ومن المعروف أنه يستمتع بهرسه.

الفطر البري والخوخ

يُعد الفطر البري والخوخ الذي يتم الحصول عليه من حدائقه في هايغروف، من بين العناصر المفضلة لديه لتناول الطعام، بالإضافة إلى سمك السلمون والجبن والبسكويت.

كذلك يمتنع تشارلز عن اللحوم والأسماك في يومين من الأسبوع، بينما يتجنب منتجات الألبان، بالإضافة إلى ذلك في أحد تلك الأيام، حسب مقابلة مع "بي بي سي" عام 2021.

طاهٍ نباتي

في الشهر الذي تُوج فيه تشارلز ملكاً، نشر قصر باكنغهام قائمة تُظهر وجود طاه نباتي في القصر لإعداد وجبات الطعام للملك.

وذُكر سابقاً أن الغرض الرئيسي من نظامه النباتي المتقطع هو فائدته للبيئة، وأنه يبتعد عن اللحوم التي يتم الحصول عليها من مزارع المصانع.

كما أن الملك شغوف أيضاً بالمنتجات العضوية، وفق ما أفاد الطاهيان الملكيان السابقان دارين ماكجرادي وكارولين روب، في مايو 2023.

وقال ماكجرادي إن تشارلز ركز على المنتجات العضوية "قبل أن يتم اختراعها"، مع تأكيد روب أن مزرعة الملك كانت واحدة من أولى المزارع التي حصلت على شهادة عضوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان

روتين صارم من التمارين الرياضية

إلى جانب نظامه الغذائي الجدي، يلتزم الملك بروتين صارم من التمارين الرياضية.

فقد ذكرت "التلغراف" عام 2020 أن تشارلز يُكمل التدريبات الأساسية الخمسة لسلاح الجو الملكي الكندي، والمشار إليها بخطة "XB5"، مرتين يومياً.

وتم تصميم هذا النظام للطيارين الذين يحتاجون إلى ممارسة التمارين الرياضية من دون الحاجة لصالة الألعاب الرياضية.

كما يتضمن التمرين الذي يستغرق 11 دقيقة: دقيقتين من تمارين التمدد، ودقيقة واحدة من تمارين الجلوس، ودقيقة واحدة من رفع الظهر والساق، ودقيقة واحدة من تمارين الضغط، و6 دقائق من الجري على الفور، مع القيام بـ10 قفزات نسر كل 75 خطوة.

الوقوف على رأسه

وفي مذكراته، كشف الأمير هاري أن والده كان يقوم بانتظام بالوقوف على رأسه، لإدارة آلامه المزمنة الناجمة عن إصابات رياضة البولو القديمة.

كذلك قالت الملكة كاميلا إن زوجها مولع بالمشي.

يذكر أن قصر بكنغهام أعلن في بيان الاثنين أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بنوع من السرطان وإنه سيؤجل واجباته العامة في أثناء خضوعه للعلاج.

وأضاف القصر أن تشارلز، الذي أصبح ملكاً في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، يتعامل بصورة "إيجابية تماماً" مع العلاج ويتطلع إلى العودة لممارسة واجباته العامة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.