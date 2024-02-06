"تخطّى وزارة الخارجية".. لبنان يشتكي كاميرون رسمياً

ضمن حادثة هي الثانية من نوعها، استدعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب السفير البريطاني هاميش كاول، وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأخيرة إلى بيروت.

"تخطى الخارجية"

في التفاصيل، أفادت الوكالة الرسمية للأنباء، بأن استدعاء بوحبيب للسفير البريطاني جاء على خلفية تخطي كاميرون وزارة الخارجية في زيارته الأخيرة.

جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة البريطانية في بيان أن كاميرون أنهى يوم 1 فبراير/شباط، زيارته إلى لبنان والتي استمرت يوما واحدا.

وأكدت أنها أول زيارة رسمية له كوزير للخارجية، بعد زيارته السابقة كرئيس للوزراء في سبتمبر 2015، وزيارته الرابعة إلى الشرق الأوسط كوزير للخارجية.

كما أوضحت أن كاميرون التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرولدو لازارو.

وأشارت إلى أن الوزير البريطاني أثار خلال محادثاته مخاوفه من التوترات المتزايدة على طول حدود لبنان مع إسرائيل، مشدداً على التزام المملكة المتحدة بدعم وقف تصعيد العنف.

منع اندلاع صراع شامل

يشار إلى أن هذا الاستدعاء هو الثاني من نوعه، بعد حادثة مماثلة أدت إلى استدعاء رئيس البعثة في مارس 2023، لعدم احترام بريطانيا للأصول الدبلوماسية وعدم إبلاغ السفارة وزارة الخارجية بأمر الزيارة.

يأتي هذا بينما تتكثّف الجهود الدولية لمنع اندلاع صراع شامل بين لبنان وإسرائيل وترتيب الوضع الحدودي بينهما، بعدما بات مرتبطا عضوياً بالحرب الدائرة في غزة.

ومنذ تفجر الحرب في غزة، لم تهدأ المواجهات في الجنوب اللبناني، فيما نزح نحو 100 ألف لبناني من القرى الحدودية.

فيما أسفرت المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 130 شخصاً، بينهم نحو 100 مقاتل من الحزب المدعوم إيرانياً.