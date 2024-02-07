اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
القيادي في حماس أسامة حمدان(أرشيفية- أسوشييتد برس)
القيادي في حماس أسامة حمدان(أرشيفية- أسوشييتد برس)

حماس: تعاملنا مع مقترح التهدئة بروح إيجابية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الحركة تعاملت مع مقترح التهدئة بروح إيجابية رغم التصعيد الإسرائيلي.

بلينكن في إسرائيل بعيد تلقيها رد حماس على مقترح التهدئة   العرب والعالم بلينكن في إسرائيل بعيد تلقيها رد حماس على مقترح التهدئة  

وأضاف في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، أن الحركة سلمت ردها على مقترح اتفاق التهدئة إلى مصر وقطر.

وقال إن حماس طالبت بوقف الحرب وإدخال المساعدات وضمان الإعمار.

إلى ذلك ناشد القيادي في حماس الدول العربية التحرك بقوة لإدخال المساعدات إلى غزة.

وأوضح أن وفد الحركة بقيادة خليل الحية سيتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات.

مسودة حماس

وكانت مسودة حماس أو ما كشف عنها في وقت سابق اليوم، أفاد بأن الحركة اقترحت وقف إطلاق نار لمدة 135 يوماً على 3 مراحل يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي التام من غزة وإطلاق مباحثات لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع المدمر.

يذكر أن صفقة سابقة كانت نفذت في أواخر نوفمبر الماضي أدت إلى إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي مقابل 300 فلسطيني، فيما لا يزال أكثر من 130 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة، بعد أن اقتادتهم حماس وفصائل مسلحة أخرى إلى داخل القطاع خلال الهجوم المباغت الذي نفذته على غلاف غزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد حجم الدمار في منطقة أبراج المقوسي شمال قطاع غزة العربية ترصد حجم الدمار في منطقة أبراج المقوسي شمال قطاع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط