رغم تحذير بلينكن.. نتنياهو: أمرت بالاستعداد لعملية في رفح

رغم تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المسؤولين الإسرائيليين من اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال اليوم الأربعاء، إنه أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد لعملية في المدينة المكتظة بمليون ونص فلسطيني نازح.

كما قال في مؤتمر صحافي "إن الحرب في غزة لن تستمر لسنوات وإنما لأشهر، مبيناً أن "الأهداف المعلنة من حربنا في غزة لم تتغير، وإن الضغط العسكري المستمر لازم لإطلاق سراح الرهائن".

وتابع "القوات الإسرائيلية تقاتل في خان يونس وهي المعقل الرئيسي لحماس".

منزوعة السلاح

كذلك، قال "لا خيار آخر سوى النصر الحاسم على حماس في غزة"، مضيفاً "أبلغت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - الذي يزور تل أبيب- أننا نقترب من تحقيق النصر في غزة".

كما بين أنه قال أيضاً للوزير الأميركي، إنه بعد القضاء على حماس فإن غزة ستكون منزوعة السلاح.

المفاوضات مستمرة

وأبلغ نتنياهو، أنتوني بلينكن، أن لا وقف تاما للحرب في غزة، إلا بالقضاء الكامل على حماس، مشيرا إلى أنه سيتم البدء باستبدال وكالة الأونروا في غزة.

وتابع "حينما يحين الوقت سيعمل جنودنا في رفح وفقا للقانون الدولي".

أما بشأن صفقة تبادل الأسرة والهدنة فقال نتنياهو "لم نلتزم بأي وعود بشأن الصفقة المطروحة والمفاوضات مستمرة".

كذلك قال إن مستقبل علاقات إسرائيل مع الدول العربية يحدده مصير الحرب في غزة.

اجتماع مطول ومعقد

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، ضمن جولة الوزير الأميركي في المنطقة لبحث تطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وذكر بيان لمكتب نتنياهو أن الطرفين عقدا "اجتماعا مطولا ومعمقا" وبشكل منفرد، بالإضافة إلى اجتماع موسع شارك فيه مسؤولون إسرائيليون، على رأسهم وزير الدفاع، ورئيس جهاز الأمن القومي، ورؤساء الموساد والشاباك.

وقام بلينكن بجولة هي الخامسة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر، زار خلالها السعودية ثم مصر وقطر قبل التوجه إلى إسرائيل.

وتهدف الزيارة الجديدة إلى إرساء هدنة ثانية في وقت تستمر فيه المفاوضات بمشاركة قطرية ومصرية وأميركية، بينما يتواصل القتال في غزة.