عشية الانتخابات.. قتلى بانفجارين أمام مقر حزبي في باكستان

قتل عشرة أشخاص على الأقل الأربعاء بانفجار في جنوب غرب باكستان قرب مكتب حزب سياسي، وهو الثاني الذي يهز الإقليم عشية الانتخابات العامة، وفق ما أفاد مسؤول.

وقال وزير الإعلام الإقليمي في بلوشستان جان أشكزئي إن الانفجار "وقع قرب مكتب مرشح المحلي" في كيلا سيف الله.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الباكستانية أن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في انفجار أمام مكتب حزب سياسي في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، اليوم الأربعاء.

وقال جمعة داد خان نائب مفوض منطقة بشين "وقع الانفجار في مكتب مرشح منطقة نوكاندي في بشين".

تجمعات حاشدة

يأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تنظم فيه الأحزاب السياسية المتنافسة تجمعات حاشدة بمناسبة انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.

ويتجه الباكستانيون إلى صناديق الاقتراع غدا الخميس في ظل تصدر قضية إدانة وسجن عمران خان، الفائز في الانتخابات العامة الأخيرة، عناوين الأخبار على الرغم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من المشاكل التي تهدد الدولة التي تمتلك ترسانة نووية.

"حملة مدعومة من الجيش"

وقد يثير أي تجمع واسع النطاق لمؤيدي خان بالقرب من مراكز الاقتراع توترا بسبب ما يقولون إنها حملة مدعومة من الجيش عليه وعلى حزبه. وينفي الجيش التدخل في السياسة.

وقال خان عبر صفحته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مصحوبة بصورة غير مؤرخة تظهره وهو يرتدي ملابس سوداء بسيطة "شجعوا أكبر عدد ممكن من الأشخاص على التصويت وانتظروا عند مراكز الاقتراع.. ثم مكثوا بشكل سلمي خارج مكتب مسؤول الانتخابات حتى إعلان النتائج النهائية".

انتهاء الحملات الدعائية

وأنهت أحزاب سياسية أخرى حملاتها في وقت متأخر من أمس الثلاثاء قبل فترة الهدوء التي تفرضها القواعد الانتخابية الباكستانية التي تمنع الحملات السياسية في اليوم السابق للانتخابات.