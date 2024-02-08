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Fire and smoke rise out of an apartment building after Russian attack in Kyiv, Ukraine, Wednesday, Feb. 7, 2024. Authorities say Russia has fired cruise and ballistic missiles and Shahed-type drones at targets across Ukraine including the capital Kyiv. Officials said the Wednesday morning attack killed at least one civilian and injured 10 others. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
من هجوم الأمس على أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

غداة هجوم روسي كبير.. أوكرانيا تسقط 11 مسيرة أطلقتها موسكو

دعت أوكرانيا الدول الغربية إلى تزويدها بأسلحة وذخائر تحتاج إليها بشدة بعد هجوم روسي جوي "كبير" تسبّب بمقتل خمسة أشخاص على الأقل الأربعاء

العربية.نت
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قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية ووحدات متنقلة خاصة باستهداف الطائرات المسيرة أسقطت 11 من بين 17 من تلك الطائرات أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق في البلاد.

وأضافت في بيان أن الطائرات المسيرة، وهي إيرانية الصنع من طراز شاهد، أُسقطت فوق مناطق أوديسا وميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي وفينيتسا بوسط البلاد.

وذكر مسؤولون إقليميون أن الهجوم الروسي ألحق أضراراً بأكثر من 20 منزلا ومبنى تجاريا في مدينة ميكولايف وأصاب منشآت بنية تحتية مدنية في مدينة أوديسا على البحر الأسود في الجنوب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

يأتي هذا بعدما دعت أوكرانيا، الأربعاء، الدول الغربية إلى تزويدها بأسلحة وذخائر تحتاج إليها بشدة بعد هجوم روسي جوي "كبير" تسبّب بمقتل خمسة أشخاص على الأقل.

واستهدفت الضربات الروسية خصوصاً العاصمة كييف حيث سقط حطام صاروخ على مبنى سكني، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعين آخرين.

تزامناً، ذكّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، حلفاء بلاده بوعودهم. واعتبر أن وضع تجديد التمويل الأميركي لكييف "مربك" فيما يقاوم النواب الجمهوريون إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

إلى ذلك حضّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على اتّخاذ "خطوات عاجلة" لزيادة إيصال القذائف المدفعية التي تشدد كييف على حاجتها إليها للدفاع عن خط الجبهة في مواجهة روسيا.

من هجوم الأمس على أوكرانيا
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  • من هجوم الأمس على أوكرانيا
  • من هجوم الأمس على أوكرانيا
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من هجوم الأمس على أوكرانيا
من هجوم الأمس على أوكرانيا
من هجوم الأمس على أوكرانيا
من هجوم الأمس على أوكرانيا
من هجوم الأمس على أوكرانيا
من هجوم الأمس على أوكرانيا
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وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن ست مناطق في أوكرانيا استُهدفت بالهجوم الروسي الأربعاء، وهو الأكبر منذ نهاية يناير، ونُفذ بإطلاق صواريخ ومسيّرات على دفعات عدة.

وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في القصف على مبنى سكني في كييف، بينما لقي شخص حتفه في منطقة ميكولاييف الجنوبية.

وأفاد القائد الأعلى للجيش الأوكراني فاليري زالوجني بأن روسيا استخدمت مسيّرات وصواريخ كروز وأخرى باليستية وأخرى مضادة للطائرات.

وأوضح أن روسيا أطلقت ما مجموعه 20 مسيّرة و44 صاروخاً في الهجوم الذي وقع صباحاً، بينما أسقط سلاح الجو الأوكراني 15 من المسيرات و29 صاروخاً.

وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجوماً جوياً بالصواريخ والمسيّرات ضد منشآت "تصنيع عسكري". وأكدت أنها حققت جميع أهدافها.

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