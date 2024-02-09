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الشرق الأوسط

الاتصالات مقطوعة منذ 10 أيام بين السنوار وقادة حركة حماس

تل أبيب ستطلب من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم اقتراح جديد

لندن- العربية.نت ووكالات
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصالات بين قادة "حماس" في الخارج ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار مقطوعة منذ عشرة أيام، بحسب ما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، في خبر قالت فيه إن "السبب يعود للعملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس، وخشية حماس من انكشاف مكان السنوار فيما لو استمرت الاتصالات".

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وأضافت الهيئة، نقلا عن تقديرات أمنية، أن "السنوار لم يشارك في تشكيل رد حماس على مبادرة الهدنة التي تتوسط فيها قطر ومصر" علما أن حماس أعلنت الخميس، أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، وصل إلى القاهرة بهدف استكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
كما أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تل أبيب ستطلب من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم اقتراح جديد على الإطار العام لاتفاق شامل مع إسرائيل على وقف الحرب.

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