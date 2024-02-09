بوتين: هزيمة روسيا بأوكرانيا مستحيلة.. وغزو بولندا أو لاتفيا غير وارد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة بثت، فجر الجمعة، إن روسيا ستناضل من أجل مصالحها، إلا أنها ليس لديها مصلحة لتوسيع حربها في أوكرانيا لدول أخرى مثل بولندا ولاتفيا.

وأدلى بوتين بهذا التصريح ضمن حديث استمر ساعتين مع مذيع التلفزيون الأميركي تاكر كارلسون. وهذه المقابلة هي الأولى لبوتين مع صحافي أميركي منذ ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا قبل عامين تقريبا.

وأكّد بوتين أن "الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، فليفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، نحن مستعدون للحوار".

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

وأضاف: "الناتو قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، وهناك خيارات إذا كانت هناك رغبة".

ولفت إلى أن "أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن، والآن على الولايات المتحدة تصحيح هذا الخطأ".

رفض انضمام أوكرانيا للناتو

وشدد بوتين على أن موسكو لم توافق أبدا على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ولا على ظهور قواعد الحلف على أراضيها. وقال: "اتفقنا على أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يجب أن يكون الوضع على حاله وفق حدود الجمهوريات السوفيتية".

وأردف: "لقد اتفقنا على ذلك، لكننا لم نوافق قط على توسّع حلف شمال الأطلسي، ناهيك عن أننا لم نوافق أبدا على انضمام أوكرانيا إلى الناتو". وأضاف بوتين: "كما أننا لم نوافق على أن تكون هناك قواعد لحلف شمال الأطلسي دون إجراء محادثات معنا. لقد ناشدناهم لعقود من الزمن بعبارات من قبيل: لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا ذلك".

غزو بولندا أو لاتفيا "غير وارد"

ولفت إى أنّه "من غير الوارد" أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشدّداً على أنّه "ببساطة ليست لدينا أي مصلحة" في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وسأل كارلسون الرئيس الروسي "هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو ترسل فيه قوات روسية إلى بولندا؟"، فأجاب "في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا".

وأضاف بوتين "ليس لدينا اهتمام ببولندا أو لاتفيا أو بأي مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أيّ اهتمام... هذا غير وارد بتاتاً".

"يمكن التوصل لاتفاق"

وأكّد بوتين أنّه من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس.

وقال بوتين "أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق. ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلّها، لكن بعض الشروط تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات".

المحاور وعلاقته الوثيقة بترامب

وأجريت المقابلة في موسكو يوم الثلاثاء، وتم بثها على موقع تاكر كارلسون دوت كوم. وتحدث بوتين باللغة الروسية وجرت دبلجة تصريحاته إلى الإنجليزية. وبدأها بحديث مطول حول علاقات روسيا مع أوكرانيا وبولندا ودول أخرى.

وقال الكرملين إن بوتين وافق على إجراء المقابلة مع كارلسون لأن النهج الذي يتبعه مذيع "فوكس نيوز السابق" يختلف عن التغطية "أحادية الجانب" للصراع في أوكرانيا التي تتبعها العديد من وسائل الإعلام الغربية.

ويعتبر كارلسون على علاقة وثيقة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويدعو ترامب إلى وقف تصعيد الحرب في أوكرانيا حيث تقدم إدارة الرئيس جو بايدن دعما قويا لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أنه يعارض إرسال مليارات الدولارات من المساعدات.