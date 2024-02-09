جيش إسرائيل يستعد "للتحول الى الهجوم" على الحدود مع لبنان

أعلن قائد المنطقة العسكرية الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين، أن الجيش يواصل الاستعداد لتوسيع العمليات القتالية والتحول إلى الهجوم شمالي البلاد في منطقة الحدود مع لبنان.

ونقل المكتب الإعلامي في الجيش الإسرائيلي عن غوردين قوله: "هدفنا هو تغيير الأوضاع في مجال الأمن في الشمال بطريقة تمكننا من توفير عودة آمنة للسكان إلى منازلهم. كلنا عزم على تغيير الواقع في مجال الأمن ونواصل الاستعداد لتوسيع الحرب (في الشمال) والتحول إلى الهجوم، هذه هي مهمتنا". وأضاف: "سنواصل العمليات الدفاعية وتوجيه ضربات لحزب الله".

هذا، ولا يزال التوتر قائماً على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يحدث قصف بانتظام من الأراضي اللبنانية، وهو ما يرد عليه الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، واستهداف مواقع "حزب الله". وقد تم إجلاء أكثر من 80 ألف إسرائيلي من المناطق الحدودية.

وفي هذا السياق، تواصل اليوم القصف الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان. في المقابل، أعلن حزب الله في بيان اليوم انه استهدف ثكنة دوفيف.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ حوالي 30 صاروخاً أُطلقت ليل الخميس-الجمعة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل بعيد ساعات على إصابة قيادي عسكري في حزب الله بجروح خطرة في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارته.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّ هذا القصف على منطقتي عين زيتيم ودالتون "لم يسفر عن أيّ إصابات بشرية".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد ودفع مسؤولون غربيون إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية. ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 227 شخصاً في لبنان بينهم 166 مقاتلاً من حزب الله و27 مدنياً. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل تسعة جنود وستة مدنيين.