حرب المسيرات.. أوكرانيا تسقط 10 منها وروسيا تعترض 19

قال مصدر أوكراني لرويترز إن جهاز الأمن الأوكراني نفذ هجوما بطائرات مسيرة على مصفاة إلسكي لتكرير النفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا مما تسبب في وقوع حريق كبير في الموقع اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن طائرات مسيرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني هاجمت أيضا مصفاة أفيبسكي القريبة لكن لا يزال يجري استيضاح نتائج العملية.

وقالت السلطات المحلية في روسيا في وقت سابق، إن حريقا اندلع في مصفاة إلسكي وأُخمد خلال ساعتين تقريبا. ولم تذكر تفاصيل بشأن سبب الحريق أو تأثيره على إنتاج المصفاة.

إلى ذلك قال الجيش الأوكراني، في وقت سابق الجمعة، إن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، ودمرت الدفاعات الجوية عشراً منها.

وقالت السلطات المدنية الأوكرانية، إن الطائرات المسيرة دمرت "البنية التحتية المدنية فقط" في منطقة خاركيف الشرقية مما أدى إلى إصابة شخص واحد.

من جهته، أعلن الجيش الروسي اعتراض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال ليل الخميس-الجمعة في اتجاه أربع مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم إحباط محاولة نظام كييف شنّ هجوم إرهابي ضد مواقع على الأراضي الروسية باستخدام 19 طائرة مسيّرة".

وتابعت: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت المسيّرات في مناطق كورسك (2) وبريانسك (5) وأوريل (4) وكراسنودار (2)، وفوق البحر الأسود (6)".

من جهته، كتب الحاكم المحلي لمنطقة أوريل الواقعة على مسافة حوالي 300 كيلومتر جنوب غرب موسكو، أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية كانت تستهدف منشآت للطاقة.

وفي منطقة كراسنودار بجنوب البلاد، أشارت أجهزة الطوارئ المحلية إلى اندلاع حريق في مصفاة للنفط في إيلسكي، من دون أن تؤشر الى وجود رابط بين الحريق والهجمات الأوكرانية. وسبق لهذه المصفاة أن استهدفت بطائرات مسيّرة العام الماضي.

وتشنّ أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تستهدف الأراضي الروسية، منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد مركز قيادة للقوات الروسية المشاركة في الحرب، حيث اطلع من الضباط الكبار على الوضع عند الجبهة وشكر الجنود على "خطواتهم الهجومية الناجحة على غالبية المحاور والاستحواذ على مواقع ذي فائدة أكبر". ولم يحدد الجيش تاريخ الزيارة.

الإمارات: جهود الوساطة تنجح في إتمام عملية تبادل أسرى

في سياق آخر، قالت الإمارات إنها نجحت في التوسط للإفراج عن 100 أسير حرب من روسيا مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلاً عن وزارة الخارجية أن "نجاح الوساطة التي تعتبر الثالثة منذ مطلع العام الجاري يأتي انعكاسا لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية والاعتدال والحكمة، والتي تسخرها في إيجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية وإتمام الوساطة الجديدة".

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية تؤكد "على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة".