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Russian Defence Minister Sergei Shoigu inspects the production of unmanned aerial vehicles (UAV) at a military plant in the Udmurt Republic, Russia, in this picture published February 10, 2024. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
شويغو خلال تفقده لمصنع إنتاج المسيرات
روسيا و أوكرانيا

روسيا: نكثف إنتاج المسيرات.. لكن هناك مشاكل فنية يجب حلها

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على سفن مدنية في البحر الأسود

العربية.نت
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع اليوم السبت إن إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية تكثف خلال العام المنصرم، إلا أنه لا تزال ثمة مشكلات فنية معينة بحاجة إلى حلها.

وتستخدم روسيا بشكل مكثف الطائرات المسيرة خلال عمليتها العسكرية المستمرة منذ عامين تقريباً في أوكرانيا، لكن كثيراً ما يتعين عليها الاعتماد على الطائرات المسيرة الرخيصة إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وذكر شويغو خلال جولة في منشآت تصنيع طائرات مسيرة في منطقة نهر الفولجا في أودمورتيا: "تسمح لنا قدرات الإنتاج التي تم تدشينها بإكمال أغلب المهمات التي تواجهنا اليوم".

شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
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  • شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
  • شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
  • شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
  • شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
  • شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
(5 صور)
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات
شويغو خلال تفقده لمصنع انتاج المسيرات

وظهر شويغو في المقطع وهو يقول خلال اجتماع مع مسؤولين إن المشكلات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة وفي الحرب الإلكترونية لا تزال بحاجة إلى حلها.

وأشارت موسكو في الشهور القليلة الماضية إلى أن مجمعها الصناعي العسكري كثف الإنتاج في ظل سعي روسيا إلى كسر حالة الجمود العسكري المستمرة منذ أشهر في أوكرانيا.

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ويقول قادة أوكرانيون إن الطائرات المسيرة ستكون حاسمة من أجل الظفر باليد العليا في الصراع، بينما يقول محللون إن الاستخدام المكثف للأسلحة من موسكو وكييف يجعل من العسير على القوات التقدم براً.

روسيا: إحباط هجوم أوكراني بمسيرات على سفن

في سياق آخر قالت روسيا اليوم إنها أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على "سفن نقل مدنية" روسية مساء أمس الجمعة في جنوب غرب البحر الأسود الذي يعد شريانا رئيسيا لتصدير الحبوب والنفط من كلا البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان منشور على تطبيق تلغرام أن مركبة مسيرة بحرية أوكرانية اشتركت في الهجوم دُمرت وأن نيران المدفعية أو الحرب الإلكترونية عطّلت بقية المركبات المسيرة.

والبحر الأسود ممر حيوي لصادرات الحبوب الروسية والأوكرانية. وفي يوليو/تموز الماضي، رفضت روسيا تجديد اتفاق بوساطة تركية يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر المنطقة.

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