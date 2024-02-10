بعد استبداله قائد الجيش.. زيلينسكي يعين قائدا جديدا للأركان

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي شابتالا، من منصبه وعين بدلا عنه أناتولي بارغيليفيتش، الذي كان يشغل منصب قائد قوات الدفاع الإقليمي.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور على تطبيق تليغرام: "قمت بإجراء تغييرات في قيادة رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية. أشكر الجنرال سيرغي شابتالا على خدماته خلال عامين من الحرب. بناءً على اقتراح القائد العام ألكسندر سيرسكي، قمت بتعيين اللواء أناتولي بارغيليفيتش رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه إلى جانب استقالة فاليري زالوجني من منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، سيتم أيضًا إقالة المقربين منه، بما في ذلك شابتالا.

وقاد بارغيليفيتش قوات الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية منذ أكتوبر 2023.

ووصف زيلينسكي رئيس هيئة الأركان العامة الجديد بأنه "شخص ذو خبرة"، يدرك مهام وأهداف أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، قدم وزير الدفاع الأوكراني الجديد ألكسندر سيرسكي أسماء المرشحين ليكونوا نوابه. وسيتم التوقيع على مراسيم تعيينهم قريبا. وقال زيلينسكي: "حدد القائد العام سيرسكي المرشحين لمنصب النواب، وسأوقع المراسيم ذات الصلة"، ووفقا له، تم أيضًا تحديد نواب رؤساء الأركان العامة.

وأضاف زيلينسكي أن سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف، أجريا بالفعل محادثات مع الشركاء من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا، ووفقا له، تمت مناقشة "الإمدادات واستكمال النقص والقذائف والأسلحة".

ودعا القائد الجديد للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، الجمعة، في أول رسالة له، إلى "تحسين" الجيش لكي تتمكن أوكرانيا من الانتصار في الحرب.

وكتب على تليغرام "وحده التغيير والتحسين المستمر لوسائل وأساليب الحرب سيخولنا النجاح"، قبل أن يعلن "معا نحو النصر!".

وأضاف الجنرال "هناك مهام جديدة على جدول الأعمال. أولا يتعلق الأمر بتخطيط أعمال كل الأجهزة بشكل واضح ومفصل.. مع الأخذ في الاعتبار احتياجات خط الجبهة من أحدث الأسلحة التي قدمها الشركاء الدوليون".

من جهته اعتبر الكرملين، اليوم الجمعة، أن استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر في مسار الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين موسكو وكييف، وذلك غداة إعفاء الجنرال فاليري زالوجني وتعيين قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي خلفا له.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: "لا نعتقد بأن (هذه الخطوة) عامل مؤثر في مسار العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وشدد بيسكوف على أن العملية العسكرية الروسية "ستستمر حتى يتمّ تحقيق الأهداف" المحددة لها.