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Lebanese army soldiers gather around a damaged car near the coastal town of Jadra, south Lebanon, Saturday, Feb. 10, 2024. An apparent Israeli drone strike hit a car near Lebanon's southern port city of Sidon Saturday killing at least two people and wounded others, security officials said. (AP Photo/Mohammed Zaatari)
السيارة التي تم استهدافها
حزب الله

نجاة مسؤول بحماس ومقتل عنصر بحزب الله في غارة إسرائيلية على لبنان

مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء صيدا البعيد نسبياً على الحدود الجنوبية للبلاد

العربية.نت
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم السبت، سيارة في بلدة جدرا في قضاء صيدا البعيد نسبياً (نحو 60 كيلومتراً) عن الحدود الجنوبية للبلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر أمنية قولها إن شخصية فلسطينية مقربة من حركة حماس نجت من الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أنه أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين، بينهم مقاتل من حزب الله.

وأعلن حزب الله مقتل خليل فارس أحد عناصره في الغارة الإسرائيلية.

من جهته ذكر مصدر أمني لقناتي "العربية" و"الحدث" أن باسل الصالح المسؤول في حماس نجا من الغارة على بلدة جدرا. وتشير بعض الأنباء إلى سقوط قتيلين صودف وجودهما في المكان، في وقت نجا المستهدف الأساسي من العملية.

بدورها أعلنت حركة حماس مقتل 2 في الاستهداف الإسرائيلي الفاشل لمسؤول في الحركة بلبنان.

من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن باسل صالح هو المسؤول عن تجنيد الناشطين في الضفة الغربية. وكانت قالت في وقت سابق إن "هدف عملية الاستهداف قيادي كبير في حركة حماس في لبنان".

وكانت هذه الضربة أعمق داخل الأراضي اللبنانية عن التبادل المعتاد لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، والذي يقتصر غالبا على المنطقة الحدودية.

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وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب الله قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن قصفاً إسرائيلياً بالطيران المسير أدّى إلى إصابة ثلاثة سوريين، موضحة أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخاً على منطقة مطل الجبل في الخيام.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد ودفع مسؤولون غربيون إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية. ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 227 شخصاً في لبنان بينهم 166 مقاتلاً من حزب الله و27 مدنياً. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل تسعة جنود وستة مدنيين.

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